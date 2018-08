Washington

US-Präsident Donald Trump hat den neuen Verteidigungshaushalt seines Landes im Umfang von 716 Milliarden Dollar (rund 635 Milliarden Euro) bewilligt. Dies sei „die bedeutendeste Investition in unser Militär und unsere Kämpfer in der modernen Geschichte“, sagte Trump bei der Unterzeichnung des Gesetzes am Montag (Ortszeit) im Stützpunkt Fort Drum rund 400 Kilometer nordwestlich von New York.

Indirekter Seitenhieb auf John McCain

Das Paket ist nach dem republikanischen Senator John McCain benannt, doch erwähnte Trump dessen Namen bei der Zeremonie nicht. Hintergrund könnte eine Fehde zwischen McCain und dem Präsidenten sein, die in den Wahlkampf 2016 zurückreicht.

Mit dem Geld sollen unter anderem ältere Panzer, Flugzeuge und Schiffe durch neue Modelle ersetzt werden. Die Truppenstärke soll um 15 600 Männer und Frauen vergrößert werden, die Gehälter der Armeeangehörigen sollen um 2,6 Prozent steigen. Zudem kann Trump von Sanktionen gegen Länder absehen, die russische Waffen gekauft und nun US-Militärausrüstung erwerben wollen.

Von RND/dpa