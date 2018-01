Türkei bombardiert Stellungen der Miliz YPG

Istanbul. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von Luftangriffen von mindestens zehn türkischen Kampfflugzeugen. Ein Sprecher der kurdischen Truppen in Afrin, Suleiman Dschafar, sprach von Raketeneinschlägen.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte am Samstag den „faktischen“ Beginn einer schon seit Tagen angekündigten Militäroffensive gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG angekündigt. Die YPG gilt als der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei. Die PKK ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft.

Laut Anadolu drangen auch mit der Türkei verbündete Rebellen nach Afrin vor. Dafür gab es zunächst aber keine Bestätigung.

Von dpa/RND