Türkische Staatsanwaltschaft: Khashoggi wurde in der Botschaft erwürgt

Politik Getöteter Journalist - Türkische Staatsanwaltschaft: Khashoggi wurde in der Botschaft erwürgt Im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi hat die türkische Justiz neue Details bekannt gegeben. Laut Staatsanwaltschaft soll der 59-Jährige in der saudischen Botschaft erwürgt worden sein.

Vor dem Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul stehen Kerzen in Gedenken an den getöteten Journalisten Jamal Khashoggi. Quelle: AP