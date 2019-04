An diesem Mittwoch hat erstmals das so genannte „Klimakabinett“ getagt – eine Ministerrunde, die den Weg für eine drastische Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen weisen soll. Die Regierung redet in Sachen Klimaschutz zu viel darüber, was alles nicht geht und zu wenig darüber, was geht, kommentiert Rasmus Buchsteiner.