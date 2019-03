Cape Canaveral

Die US-Regierung will nach den Worten von Vizepräsident Mike Pence noch binnen fünf Jahren wieder amerikanische Astronauten zum Mond schicken. Es sei an der Zeit, die Bemühungen um eine solche Mission zu verdoppeln, sagte Pence am Dienstag (Ortszeit) in Huntsville im Staat Alabama. Dazu müssten die USA aber das Tempo erhöhen.

Aktuell habe die Nasa eine frühestmögliche Mondlandung zwar erst für 2028 geplant. Doch sollte die Raumfahrtbehörde nicht bis 2024 US-Astronauten auf den natürlichen Satelliten der Erde bringen können, „müssen wir die Organisation ändern, nicht die Mission“, warnte er. Die Nasa müsse sich zu einer schlankeren, transparenteren und agileren Einrichtung wandeln und sich eine „Alle-Mann-an-Bord“-Mentalität verordnen.

Mehr zum Thema: Mond, Mars, ISS: Das plant die Nasa für die Zukunft

Zugleich räumte Pence ein, dass neben Kompetenz auch Finanzmittel notwendig seien, um die Mond-Mission früher umzusetzen. Notfalls könnten Raketen und Landefahrzeuge der Nasa durch Geräte privater Unternehmen ersetzt.

Lesen Sie hier: Nasa sagt historischen ISS-Außeneinsatz mit Frauen ab

Nasa-Chef Jim Bridenstine versicherte Pence, die Raumfahrtbehörde werde alles tun, um die Frist einzuhalten. Doch zeigten sich Experten skeptisch, ob dies gelingen kann. Schließlich müsste erst noch ein Mond-Landefahrzeug konzipiert, gebaut und getestet werden, sagte Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian-Zentrum für Astrophysik in Cambridge im Staat Massachusetts. Auch ohne politische Grabenkämpfe ums Budget sei dies bei einem Zeitrahmen von fünf Jahren eine große Herausforderung.

Im Sommer steht der 50. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung an. Seit der letzten Apollo-Mission zum Mond 1972 hat kein Land einen ernsthaften Versuch unternommen, Astronauten wieder auf dessen Oberfläche zu schicken.

Von RND/AP