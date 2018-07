Osan

Nordkorea hat Überreste gefallener US-Soldaten im Koreakrieg vor mehr als 60 Jahren an die Vereinigten Staaten übergeben. Das Weiße Haus bestätigte am Donnerstag (Ortszeit), ein Flugzeug mit den toten Soldaten kehre von Wonsan in Nordkorea zurück nach Südkorea. Dort sah ein Reporter der Nachrichtenagentur AP am Freitag auf dem Stützpunkt Osan, wie die Maschine landete. Zunächst gab es kaum weitere Informationen zu der Übergabe.

Übergabe der Überreste der toten Soldaten war Teil der Gipfel-Vereinbarung

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hatten die Übergabe der Überreste bei ihrem Gipfeltreffen im Juni vereinbart. Seit dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 werden noch rund 7700 US-Soldaten als vermisst gelistet, die Überreste von 5300 von ihnen sind nach Schätzungen noch in Nordkorea. In dem Krieg kamen Millionen Menschen um, 36 000 amerikanische Soldaten verloren ihr Leben. Vor genau 65 Jahren, am 27. Juli 1953, endete der Koreakrieg. Pjöngjang wollte den Jahrestag mit Feierlichkeiten an Kriegsgedenkstätten begehen.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap hatte zunächst gemeldet, ein Flugzeug sei von Osan auf dem Weg Richtung Norden. Medienberichten zufolge sollten sich auf dem Rückweg von dort 55 Behälter mit Überresten an Bord befinden.

Forensiker werden sterbliche Überreste untersuchen

Die Übergabe ist ein erstes greifbares Ergebnis des Trump-Kim-Gipfels in Singapur. Forensiker dürften an den Überresten nun eine Reihe von Untersuchungen vornehmen, um festzustellen, ob es sich in der Tat um menschliche Überbleibsel handelt und ob sie amerikanischen Soldaten oder verbündeten Truppen zuzuordnen sind.

Trump und Kim hatten sich auf eine vollständige atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel verständigt. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Mittwoch, die beiden Länder hätten dabei aber noch einen „furchtbar langen Weg“ vor sich. Er nannte keinen konkreten Zeitplan, versprach jedoch, die Verhandlungen würden sich nicht bis in alle Ewigkeit hinziehen.

Von RND/AP