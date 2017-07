Washington. US-Präsident Donald Trump hat seine Twitter-Tiraden verteidigt. Zwar arbeiteten die betrügerischen Medien hart daran, Republikaner und andere zu überzeugen, dass er die sozialen Medien nicht nutzen sollte, twitterte Trump am Samstag. „Aber erinnert euch, ich gewann die Wahl 2016 mit Interviews, Reden und sozialen Medien. Ich musste die Fake News schlagen und das tat ich.“ Sein Gebrauch der sozialen Medien sei nicht präsidial, sondern modern präsidial.

Der Regierungschef war für seine Tweets gegen die beiden Moderatoren Joe und Mika Scarborough, die privat ein Paar sind, selbst von dem ihm wohlgesonnenen Sender Fox News und Parteifreunden kritisiert worden. Trump hatte am Donnerstag an seine knapp 33 Millionen Follower gerichtet getwittert, er habe gehört, dass in der NBC-Sendung „Morning Joe“ schlecht über ihn geredet werde. Die Sendung habe miese Quoten, erklärte er. „Warum kamen dann die Verrückte Mika mit dem niedrigen IQ zusammen mit Psycho Joe um Silvester drei Abende in Folge nach Mar-a-Lago und wollten unbedingt zu mir. Sie blutete heftig wegen eines Facelifts. Ich habe nein gesagt!“

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Donald Trump setzte am Samstag trotz der Kritik seine Twitter-Attacken auf die Moderatoren und deren Arbeitgeber fort. „Der verrückte Joe Scarborough und die strohdumme Mika sind keine schlechten Menschen, aber ihre Show mit ihren niedrigen Quoten wird dominiert von ihren NBC-Chefs“, schrieb er.

Trumps Beziehung zu den meisten Medien ist sehr schlecht, Interviews gibt er praktisch nur noch dem Sender Fox News, der ihm wohlgesonnen ist. Dem Sender CNN warf er dagegen in einem weiteren Tweet am Samstag „Müll-Journalismus“ vor.

Von RND/dpa/ap