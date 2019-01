Washington

US-Präsident Donald Trump hat Spitzenvertreter der beiden Kongresskammern für ein Gespräch über die Grenzsicherung ins Weiße Haus eingeladen. Der Regierungsstillstand hielt am Dienstag wegen des Streits zwischen Trump und den Demokraten über die Errichtung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko an. Es wäre das erste direkte Treffen zwischen Republikanern und Demokraten seit Beginn der Haushaltssperre vor fast zwei Wochen, wie die „Washington Post“ am Dienstag (Ortszeit) berichtete.

Das Treffen käme einen Tag bevor das neu gewählte Repräsentantenhaus mit demokratischer Mehrheit zusammen tritt. Die Demokraten haben vorgeschlagen, Gelder für geschlossene Regierungseinrichtungen frei zu geben, ohne der Mauer zuzustimmen.

Der Teilshutdown hatte am 22. Dezember begonnen, nachdem Trump konservativen Forderungen nachgegeben hatte, für eine Finanzierung einer Mauer zu kämpfen, bevor die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verlieren. Der Shutdown bewirkt, dass etwa 800.000 Staatsangestellte vorerst kein Gehalt mehr beziehen oder in einen unbezahlten Urlaub geschickt wurden.

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, und Kevin McCarthy und Steve Scalise aus dem Repräsentantenhaus haben vor, an der Besprechung teilzunehmen, wie aus Beraterkreisen verlautete.

„Trump-Shutdown beenden“

Die voraussichtliche nächste Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, und der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Charles Schumer, werden voraussichtlich auch hingehen. Pelosi teilte mit, die Demokraten würden dafür arbeiten, „den Trump-Shutdown zu beenden“, indem sie am Donnerstag eine Gesetzgebung zur Wiederaufnahme des Betriebs der Regierung verabschieden.

Trump twitterte am Dienstagmorgen (Ortszeit), „ohne eine Mauer kann es keinen echten Grenzschutz geben“. Später schrieb er, „lasst uns einen Deal machen?“

Das Paket der Demokraten für ein Ende des Shutdowns würde ein Gesetz enthalten, um das Heimatschutzministerium bis 8. Februar mit 1,3 Milliarden Dollar für den Grenzschutz zu finanzieren. Trump hat gesagt, er wolle fünf Milliarden Dollar für die Mauer.

Das Paket würde auch ein weiteres Gesetz umfassen, um die Ministerien für Landwirtschaft, Inneres, Wohnbau und städtische Entwicklung und andere, die durch den Shutdown geschlossen wurden, zu finanzieren. Es würde eine Finanzierung bis 30. September gewährleisten.

