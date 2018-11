Washington

Der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi beschäftigt auch sieben Wochen nach dem Vorfall noch die Welt. Die Ermittlungen laufen noch, die Beweislage wird zunehmend zur Belastung für die saudische Regierung.

Während Deutschland bereits Konsequenzen aus dem Vorfall zieht, will US-Präsident Donald Trump an der Partnerschaft mit Saudi-Arabien festhalten, wie es in einem Statement des Weißen Hauses auf Twitter heißt:

Von RND/lf