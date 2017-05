Washington. Die US-Regierung hat erneut für ihre Bürger eine Warnung für Reisen nach Europa ausgegeben. Grund sei die anhaltende Terrorgefahr, teilte das US-Außenministerium in Washington am Montag (Ortszeit) mit. Einen konkreten Anlass gibt es nach Angaben eines Ministeriumssprechers dafür nicht.

Allerdings würden Terroranschläge in den vergangenen Monaten in Frankreich, Russland, Schweden und Großbritannien zeigen, dass Gruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida weiterhin zur Planung und Durchführung von Anschlägen fähig seien, hieß es in der Mitteilung. Vor allem die bevorstehende Hochsaison im Sommer stelle eine Gefahr dar, US-Bürger sollten vor allem bei größeren Veranstaltungen aufmerksam sein.

Das US-Außenministerium hatte bereits Ende November vergangenen Jahres eine Reisewarnung nach Europa ausgesprochen, die im Februar auslief. Die erneute Warnung gilt bis zum 1. September.

Von dpa/RND/zys