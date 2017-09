USA haben „Krieg, Elend und Armut“ gebracht

New York. Die USA hätten Milliarden für Frieden und Stabilität im Nahen Osten ausgegeben. Gebracht habe das in der Region aber nur „Krieg, Elend, Armut und den Aufstieg von Terrorismus und Extremismus“, sagte Ruhani in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte in New York am Mittwoch.

Ruhani erklärte, dass die Raketen und andere militärische Fähigkeiten des Iran nur der Selbstverteidigung dienten. „Wir können nicht die Bürger in vielen unserer Städte vergessen, die Ziele der Langstreckenraketen vom (irakischen Diktator) Saddam Hussein in dessen achtjährigem Krieg gegen uns wurden“, sagte Ruhani. Der bewaffnete Konflikt zwischen beiden Ländern begann 1980 mit einer irakischen Invasion im Iran.

Von dpa/RND