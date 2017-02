Washington. Die US-Regierung hat als Reaktion auf den jüngsten Raketentest durch den Iran neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Das teilte das Finanzministerium am Freitag in Washington mit.

In internationalen Medien war schon am Donnerstagabend über einen Politikwechsel gegenüber dem iranischen Regime gemutmaßt worden. Es hieß, dass die Trump-Administration seit der Amtseinführung an einem Dekret arbeite.

Am Freitagmittag hatte Trump diesen Spekulationen neuen Aufwind verschafft als er twitterte: „Iran spielt mit dem Feuer – sie schätzen nicht wie ,nett’ Präsident Obama zu ihnen war. Ich nicht!“

Von RND/dpa/aks