USA verlassen die Unesco zum zweiten Mal

Paris. Die USA ziehen sich erneut aus der Unesco zurück. Grund für den Rückzug aus der Kultur- und Bildungsbehörde der Vereinten Nationen seien die antiisraelische Voreingenommenheit und die Notwendigkeit einer „grundsätzlichen Reform“ der Organisation, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag mit. Man habe die scheidende Unesco-Direktorin Irina Bokowa über die Entscheidung informiert. Die USA wollten einen Status als „dauerhafter Beobachter“ einnehmen.

Rückzug tritt am 31. Dezember 2018 in Kraft

Der Bekanntgabe vorhergegangen war ein Streit über die Unesco-Mitgliedschaft der palästinensischen Autonomiebehörde. Aus US-Regierungskreisen verlautete, die USA seien deutlich verärgert wegen Unesco-Resolutionen, die jüdische Verbindungen zu heiligen Stätten verleugneten. Auch Verweise auf Israel als Besatzungsmacht sorgten für Ärger. Nach Angaben des Außenministeriums wird der Rückzug am 31. Dezember 2018 in Kraft treten. Aus US-Regierungskreisen verlautete, Außenminister Rex Tillerson habe die Entscheidung getroffen. Sie sei nicht mit anderen Ländern besprochen worden.

Die Unesco hat zur Zeit mit mehreren Problemen zu kämpfen. Die Organisation wählt diese Woche einen neuen Direktor. Die Abstimmung findet angesichts von Finanzierungsschwierigkeiten und Kontroversen wegen der palästinensischen Mitgliedschaft zu einer schwierigen Zeit statt.

Obama stoppte US-Zahlungen an die Unesco 2011

Die USA hatten ihre Beitragszahlungen an die Unesco 2011 ausgesetzt, nachdem die Organisation für den Beitritt der Palästinenserbehörde gestimmt hatte. Dadurch sind die USA derzeit mit rund 550 Millionen Dollar im Zahlungsrückstand. Sie unterhielten aber weiter ein Büro bei der Unesco in Paris. Hohe US-Regierungsbeamte prangerten die Unesco in jüngster Zeit wiederholt an, unter ihnen UN-Botschafterin Nikki Haley.

Viele betrachteten die Abstimmung für eine Aufnahme Palästinas als Beweis für antiisraelische Voreingenommenheit innerhalb der Vereinten Nationen. Die Unesco ist vor allem für ihr Weltkulturerbe-Programm bekannt, mit dem sie kulturelle Stätten und Traditionen weltweit schützen will.

Austrittsgrund 1984: anti-westliche Politisierung

1984 waren die USA unter Präsident Ronald Reagan schon einmal aus der Organisation ausgetreten. Als Gründe gaben sie damals die anti-westliche Politisierung und ein ineffizientes Management an. Erst 2003 kehrten die USA zurück.

Der Unesco-Exekutivrat stimmt in dieser Woche in Paris über die Nachfolge von Unesco-Chefin Bokowa ab. Dabei gibt es ein heftiges Tauziehen. Im Exekutivrat der UN-Kulturorganisation hatten am Mittwoch der katarische Kandidat Hamad bin Abdulasis al-Kawari und die französische Ex-Ministerin Audrey Azoulay gleichauf gelegen. Beide erhielten 18 der 58 Stimmen – nötig ist eine absolute Mehrheit von 30 Stimmen. Auf Platz drei lag die ägyptische Bewerberin Muschira Chattab mit 13 Stimmen. Daneben waren noch die Kandidaten Chinas und des Libanons im Rennen.

Von RND/AP/dpa