Seoul



Die Zeichen stehen auf Versöhnung im Korea-Konflikt: Seit Samstag ticken auch die Uhren von Süd- und Nordkorea wieder gleich. Nordkorea hatte dafür die Uhren im Land um eine halbe Stunde vorgestellt. In Pjöngjang sprach man von einem Anfangsschritt in Richtung einer Vereinigung von Nord und Süd nach dem Gipfel beider Staatschefs Ende April.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte bei seinem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am 27. April zugesagt, die Zeitzone seines Landes wieder an die im Süden herrschende anzupassen. Das Versprechen sei am Samstag durch einen Erlass des Präsidiums der Obersten Volksversammlung erfüllt worden, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA.

Nordkorea erschuf in 2015 eigene Zeitzone

In beiden koreanischen Staaten galt über Jahrzehnte dieselbe Zeit. Erst 2015 schuf der Norden seine eigene „Pjöngjang-Zeit“, mit der die Uhren 30 Minuten hinter die in Südkorea und Japan geltende zurückgestellt wurden. Seinerzeit hieß es, damit werde das Vermächtnis der japanischen Kolonialherrschaft von 1910 bis 1945 über die koreanische Halbinsel getilgt. Damals war die Uhrzeit der in Japan angepasst worden.

