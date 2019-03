Kiew

Der Komiker und Polit-Neuling Wladimir Selenski hat nach ersten Prognosen die Präsidentschaftswahl in der Ukraine gewonnen. Er kam auf 30,4 Prozent der Stimmen und muss damit in eine Stichwahl, wie aus den Nachwahlbefragungen zweier Institute am Sonntag hervorging. Sein Gegner dürfte dabei der Amtsinhaber Petro Poroschenko sein, der diesen ersten Daten zufolge 17,8 Prozent der Stimmen erreichte. Die frühere Regierungschefin Julia Timoschenko lag mit 14,2 Prozent auf dem dritten Platz.

Selenski ist als Quereinsteiger in die Politik gekommen. Er spielt in einer beliebten TV-Serie den ukrainischen Präsidenten. Wie seine Figur hat sich Selenski auf den Kampf gegen Korruption konzentriert. Er hat ein lebenslanges Verbot für die Ausübung öffentlicher Ämter für jeden vorgeschlagen, der wegen Korruption verurteilt wurde. Er fordert auch direkte Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Konflikts mit prorussischen Rebellen in der Ostukraine.

Lesen Sie auch:

Interview mit Sachsens Ex-MP Georg Milbradt zur Ukraine

Von RND/dpa/AP