Unterstützer erleichtert über Steudtners Freilassung

Berlin. Die Haftentlassung von Peter Steudtner in der Türkei ist von seiner Familie und seinen Freunden mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Auch von offizieller Seite gab es Unterstützung. Noch am späten Mittwochabend twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert:

Endlich! Peter #Steudtner und weitere Menschenrechtler kommen frei. Wir freuen uns mit ihnen + denken an die, die immer noch in Haft sind. — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 25, 2017

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte: „Wir freuen uns, dass der Menschenrechtler bereits heute wieder in Berlin sein wird.“ Nach langer Zeit der Ungewissheit könne er wieder in Freiheit sein. „Der Alptraum hat ein Ende.“ Auch SPD-Chef Martin Schulz schrieb bei Twitter:

Die beste Nachricht seit Langem: Peter Steudtner ist frei. Große Freude. Aber wir vergessen all die anderen nicht. — Martin Schulz (@MartinSchulz) October 26, 2017

Die Grünen-Abgeordnete Claudia Roth erinnerte dennoch daran, dass das Ende der Untersuchungshaft kein Freispruch sei. „Der Prozess geht weiter. Das ist völlig unverständlich, denn die Anklage gegen die Menschenrechtsverteidiger war völlig aus der Luft gegriffen und durch überhaupt nichts zu rechtfertigen“, sagte Roth auf NDR Info. Der Grünen-Chef Cem Özdemir twitterte:

Freilassung von #steudtner war höchste Zeit - Vorwürfe absurd. Jetzt müssen auch die anderen Geiseln freikommen. #FreeSpeech #menschenrechte https://t.co/p7VxvaF5Fj — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) October 25, 2017

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer wertet die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner in der Türkei nicht zwangsläufig als Zeichen von Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz. „Das ist ein positives Signal, aber es sitzen noch mehr deutsche Staatsbürger in Haft.“ Die Menschenrechtslage in der Türkei müsse sich ändern.

Auch die türkischstämmige Moderatorin Dunja Hayali wies darauf hin, dass weitere deutsche Staatsbürger in der Türkei in Haft sitzen.

