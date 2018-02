Viele Flüchtlingshelfer scheitern an Bürokratie

Gütersloh. Mehr als jede dritte Initiative für Flüchtlingshilfe erhält der Studie zufolge keine öffentlichen Fördermittel. 37 Prozent der untersuchten Projekte würden keine öffentlichen Gelder in Anspruch nehmen, obwohl sie oft zusätzliche Mittel benötigten, erklärte die Bertelsmann-Stiftung heute in Gütersloh. Ein wesentlicher Grund aus Sicht der Initiativen sei, dass sie keine Aussicht auf Erfolg sehen, weil sie die Bedingungen für öffentliche Gelder nicht erfüllen würden.

So dürften oft Projekte noch nicht begonnen haben, wenn Sie Fördermittel erhalten wollten, erläuterten die Autoren der Studie. Auch wiederkehrende Ausgaben würden selten gefördert. Zudem würden einige Initiativen die Organisation als Verein, der dann förderungsfähig sei, als nicht sinnvoll sehen. Eine weitere Hürde sehen 70 Prozent der befragten Initiativen in einem hohen Zeitaufwand der Antragstellung. Jede zweite bemängelte fehlende Informationen.

Zentral vergebene Fördermittel seien oft an Bedingungen geknüpft, die zwar im Grundsatz richtig seien, aber nicht immer mit der Wirklichkeit der verschiedenen örtlichen Gegebenheiten übereinstimmten, sagt Ismail Köylüoglo vom Bundesverband Netzwerk von Migrantenorganisationen (Nemo). „Zentral in Berlin festzulegen, was kleinere Initiativen vor Ort für die Flüchtlingsarbeit benötigen, funktioniert oftmals nicht“, kritisiert er.

Öffentliche Mittel gehen der Studie zufolge vor allem an bereits etablierte Träger, wie bereits bestehende Vereine und Verbände. Viele kleinere Willkommensinitiativen deckten ihre Kosten vor allem durch private Spenden ab. Kosten fielen unter anderem für praktische Hilfen wie Fahrtkosten, direkte Unterstützungsleistungen für die Geflüchteten, für Unterricht und gemeinschaftliche Aktivitäten an.

Für die Studie „Fördermittel in der Flüchtlingshilfe. Was gebraucht wird - was ankommt“ wurden in den vier Bundesländern Bayern, Berlin, Niedersachsen und Thüringen 34 Interviews mit Initiativen, Trägern und Fördermittelgebern geführt. Ergänzend wurden 556 Organisationen online befragt. Die Erhebung fand zwischen Februar und April 2017 statt.

