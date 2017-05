Kabul. Bei der Explosion einer Autobombe in Kabul sind nach Angaben des Innenministeriums mindestens 50 Menschen getötet worden. Mindestens 60 weitere wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, das sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Mohammed Ismail Kawusi. Laut dem Innenministerium handelte es sich um einen Selbstmordanschlag.

Die Detonation hat sich in der Nähe des Sanbak-Platzes ereignet - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien. Auch die deutsche Botschaft, die US-Botschaft, die britische Botschaft, das Nato-Hauptquartier sowie viele afghanische Ministerien liegen in der Nähe des Anschlagsorts. Die Explosion war so massiv, dass mindestens 30 Fahrzeuge zerstört oder beschädigt wurden. Im Umkreis von bis zu einem Kilometer zersprangen Fensterscheiben in Gebäuden.

Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Zu möglichen Tätern gab es zunächst keine Informationen. Nach ersten Angaben handelte es sich um einen Selbstmordanschlag. Bilder in sozialen Medien zeigten eine große, graue Staubwolke am Himmel.

Immer wieder gibt es Anschläge auf die afghanische Hauptstadt. Mindestens acht Menschen starben Anfang bei einem Bombenanschlag auf einen Nato-Konvoi, 25 weitere wurden verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Anschlag, der ebenfalls im morgendlichen Verkehr im Diplomatenviertel stattfand. Die radikalislamischen Taliban, aber auch der IS haben in Kabul seit Januar mindestens fünf große Anschläge begangen und dabei mehrere hundert Zivilisten getötet und verletzt.

Von RND/dpa/ap