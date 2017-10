Hannover. Die einen können nicht miteinander – würden aber gerne, die anderen wollen nicht miteinander, könnten es aber. Die Regierungsbildung wird nach der Wahl in Niedersachsen alles andere als einfach. Will Stephan Weil mit seiner siegreichen SPD weiter an der Spitze des Landes stehen, müssen alle Seiten kreativ werden, wenn es in die Koalitionsverhandlungen geht.

Die wichtigsten Entwicklungen aus Hannover in unserem Liveblog:

Von RND