Kiel. Am Sonntag wurde der ehemalige katalanische Präsident Carles Puigdemont in Deutschland festgenommen. Nach seiner Festnahme sitzt der 55-Jährige Separatistenführer in der JVA Neumünster. Am Montag soll er dort dem Amtsrichter vorgeführt werden. Alle aktuellen Entwicklungen verfolgen Sie in unserem Liveblog der „Kieler Nachrichten“.

Von RND/KN