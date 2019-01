Berlin

Der Bundestag hat am Freitag mit 509 gegen 138 Stimmen bei vier Enthaltungen dafür gestimmt, Algerien, Marokko, Tunesien sowie Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Dazu hier Fragen und Antworten:

Wie kam es zu dem Votum ?

Das Votum wurde mit der Mehrheit der großen Koalition aus Union und SPD gemeinsam mit AfD und FDP gegen Grüne und Linke gefällt. Der Abstimmung war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) sagte, über 97 Prozent der Asylsuchenden aus diesen Ländern würden statistisch gesehen nicht anerkannt. Im Übrigen bleibe der individuelle Asyl-Anspruch ja erhalten. Helge Lindh ( SPD) warb für einen „humanitären Pragmatismus“ sowie dafür, bei Betroffenen nicht falsche Hoffnungen zu wecken, die dann nur enttäuscht werden könnten. Diese Haltung sei nicht weniger moralisch als die entgegengesetzte.

Linda Teuteberg ( FDP) mahnte, sich auf diejenigen zu konzentrieren, „die tatsächlich unserer Hilfe bedürfen“. Auch gelte es, „einen vernünftigen und breiten Migrationskonsens“ herzustellen. Lothar Maier ( AfD) sagte, zwar sei in den genannten Ländern manches verbesserungsbedürftig. Mit Repressionen müsse aber nur rechnen, wer die Substanz der staatlichen Ordnung angreife und beispielsweise in Marokko die Monarchie in Frage stelle.

Was sagen die Kritiker?

Ulla Jelpke (Linke) beklagte, dass keine unvoreingenommene Prüfung von Asylgesuchen mehr stattfinden könne, wenn die Herkunftsländer der Antragsteller zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt würden. Zudem gebe es in den Maghreb-Staaten gravierende Menschenrechtsverletzungen und Strafen von bis zu drei Jahren für Homosexuelle. Algerien schicke Flüchtlinge aus anderen Ländern sogar bei über 40 Grad in die Wüste. Luise Amtsberg (Grüne) kritisierte, es werde der Eindruck erweckt, als würde eine solche Entscheidung gravierende Probleme lösen; dabei gehe es ja nur um sehr wenige Fälle. Es handele sich letztlich um eine „sinnlose und verfassungsrechtlich noch nicht mal gedeckte Ersatzhandlung“.

Was bewirkt das Votum ?

Tatsächlich liegt die Anerkennungsquote bei Asylsuchenden aus den genannten Ländern deutlich unter fünf Prozent – bei knapp 10.000 Anträgen im Jahr 2018. Dennoch können Menschen von dort auch weiter Asylanträge stellen, wenn die Maghreb-Staaten und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt würden. Nur würde das ihre Chancen weiter verringern und die Verfahren verkürzen. Der entscheidende und gewünschte Effekt bestünde in der Signalwirkung. In den Herkunftsländern spräche sich herum, dass die Chancen auf Asyl in Deutschland noch geringer wären als ohnehin schon.

Wie geht es jetzt weiter?

Die zweite und entscheidende Hürde ist der Bundesrat, der am 15. Februar tagt. Ein Sprecher der grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann signalisierte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Freitag die Bereitschaft zur Zustimmung, betonte aber, es müsse „sichergestellt sein, dass Asylanträge von Personen aus sogenannten vulnerablen Gruppen wie verfolgten Journalisten, Homosexuellen, religiösen Minderheiten mit hoher Sorgfalt geprüft werden und dass Personen aus diesen besonders gefährdeten Gruppen eine spezielle Rechtsberatung angeboten wird“. Nur müssten weitere der insgesamt neun grün-mitregierten Länder Ja sagen. Sonst würde es nicht reichen.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings ( CDU), sagte deshalb dem RND: „ Die Grünen müssen erkennen, dass es hier nicht um einen Umbau des Asylsystems geht. Es geht vielmehr darum, die Substanz des Asylsystems zu erhalten. Wir müssen diesen Ländern signalisieren, dass Asyl kein Freifahrtschein für Migration ist. Ich erwarte deshalb von allen, denen das Asylgrundrecht am Herzen liegt, dass sie dieser Reform im Bundesrat zustimmen. Nur so können wir die Akzeptanz des Asylsystems in unserer Bevölkerung erhalten.“

Von Markus Decker/RND