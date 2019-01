Politik YouGov-Umfrage - Große Mehrheit der Deutschen für Böllerverbote Drei von vier Deutschen befürworten ein völliges oder zumindest ein begrenztes Böllerverbot an Silvester. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Frauen positionieren sich in der Frage um einiges deutlicher als Männer.

Reste des Silvesterfeuerwerks liegen am Neujahrstag auf dem Pflaster an der Uferpromenade des Rheins am Rathenauufer Bonn, Nordrhein Westfalen. Quelle: imago/Ralph Peters