Zwölf europäische Geiseln in Kamerun befreit

Yaoundé. Bei einem Spezialeinsatz hat die Armee in Kamerun zwölf europäische Touristen befreit. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, brachten die Soldaten die Geiseln am Montag in Sicherheit. Die Schweizer und Italiener sollen sich in ihren jeweiligen Botschaften aufhalten.

Sie wurden einige Stunden zuvor von bewaffneten Touristen in der Regio Nguti im Westen des Landes gefangen genommen. Dort kämpfen englischsprachige Separatisten für einen eigenen Staat – unabhängig von der französischsprachigen Mehrheit des Landes.

In Kamerun kommt immer wieder zu Protesten und Ausschreitungen zwischen beiden Sprachgruppen. Anfang Oktober rief der Anführer der englischsprachigen Minderheit die Unabhängigkeit für ihren Staat „Ambazonia“ aus, der die beiden anglophonen Provinzen an der Grenze zu Nigeria umfassen soll.

Von RND/mkr