Leipzig. Vor, während und nach der Bundesliga-Partie von RB Leipzig bei Borussia Dortmund am Samstagabend sind Leipziger Fans von Anhängern des Gastgebers angegriffen worden. Beim Spiel selbst wurden unzählige Dortmunder Banner mit Schmähbotschaften in Richtung RB Leipzig enthüllt – einige der Spruchbänder enthielten auch Botschaften unter der Gürtellinie, die nun vom DFB-Kontrollausschuss geprüft werden.

Wie die Dortmunder Polizei berichtet, wurden die Unterstützer aus der Messestadt schon beim Anmarsch mit Steinen und Dosen beworfen. Bei der Attacke unweit des alten BVB-Stadions „Rote Erde“ – das von Dortmundern vor Spielen ihrer Mannschaft gern zum „Vorglühen“ benutzt – seien vier Polizeibeamte und ein Diensthund von BVB-Anhängern verletzt worden. RB-Fans beklagten, es habe zu wenige Polizisten gegeben, die den Anmarsch beschützt hätten. „Wir fühlten uns wie Vieh, dass zur Schlachtbank geführt wird“, so Winfried M. Ein anderer RB-Fan berichtet gegenüber LVZ.de, neben Steinen, Dosen, Ketchup, Senf und Farbe seien auch Böller in die Menge geworfen worden – ohne Rücksicht auf minderjährige und weibliche Leipziger Fans.

Während des Spiels Borussia Dortmuns gegen RB Leipzig war die Stimmung aufgeheizt. BVB-Fans zeigten herabwürdigende Transparente, in denen unter anderem von "Bullen schlachten" oder "Pflastersteine auf die Bullen" die Rede war. Zur Bildergalerie

Antisemitische Parolen und diskriminierende Banner

Leipzigs Linken-Stadtrat Sören Pellmann twitterte am Samstagabend, er sei von BVB-Fans als Jude bezeichnet worden. Andere Leipziger Fans berichten allerdings auch von Mitreisenden aus ihren Reihen, die auf Dortmunder Fans provozierend reagiert und teilweise vermummt „Hier regiert der RBL“ gebrüllt hätten. Tätliche Angriffe gingen jedoch nur von BVB-Seite aus, hieß es. Gut ein Dutzend Leipziger Anhänger soll laut Augenzeugen am Samstagabend noch in Dortmunder Krankenhäusern behandelt worden sein. Zu den Verletzungen gehörten gebrochene Nasen und Platzwunden. Alle behandelten Fans hätten später aber wieder den Weg in Richtung Heimat antreten können.

Ich sag auch #NeinzuRB, aber ihr seid auch keine @BVB-Fans. (Borussen haben angefangen, stand daneben) pic.twitter.com/C9YpubOwRR — ChelseaManning (@AnonRXqueen) February 4, 2017

Im Stadion während des Spiels war die Stimmung aufgeheizt. BVB-Fans zeigten herabwürdigende Transparente, in denen unter anderem von "Bullen schlachten" oder "Pflastersteine auf die Bullen" die Rede war. Auf einem Spruchband wurde RB-Sportdirektor Ralf Rangnick dazu aufgerufen, Selbstmord zu begehen. Aus dem Fanblock der Schwarz-Gelben heraus wurde offenbar versucht, per Laserpointer aktiv ins Spielgeschehen einzugreifen. So kreiste beispielsweise bei einem RB-Freistoß vor der gelben Wand um den ausführenden Dominik Kaiser erkennbar das Licht von mehreren Laserpointern.

Während der Live-Übertragung beim Pay-TV-Sender Sky war auch zu sehen, wie eine etwa 30 Zentimeter lange Eisenstange zur Halbzeitpause in Richtung Spielfeld geworfen wurde. Nach Angaben des Senders verfehlte das Geschoss nur knapp einen Mitarbeiter. Wie LVZ.de erfuhr, soll nun sowohl dieser Eisenstangenwurf als auch mehrere der diskriminierenden Banner vom DFB-Kontrollausschuss untersucht und gegebenenfalls bestraft werden. Nach mehreren Vorfällen mit Pyrotechnik in der Vergangenheit könnte den Schwarz-Gelben eine temporäre Sperrung der legendären Südtribüne drohen.

Polizei: "Extreme Aggressivität und Gewaltbereitschaft"

Rangeleien zwischen Fangruppen sind in der Bundesliga und beim BVB keine Seltenheit, die Dortmunder Polizei berichtet allerdings in diesem Fall von "extremer Aggressivität und Gewaltbereitschaft" der schwarz-gelben Anhängerschaft gegenüber den Gästen. „Diese richtete sich gegen jede als Leipzig-Fan erkennbare Person, egal, ob es sich um kleine Kinder, Frauen oder Familien handelte. Nur durch das sehr konsequente Einschreiten der Polizeibeamtinnen und -beamten unter Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray konnten weitere Straftaten verhindert werden“, so die Beamten aus dem Ruhrgebiet. Die Polizisten nahmen an diesem Abend rings um den "Signal-Iduna-Park" insgesamt 28 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand sowie räuberischen Diebstahls auf.

BVB verurteilt Gewalt - RB verlangt Aufklärung

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bedauerten am Sonntagmorgen die Ausschreitungen von einigen Fans und kündigten eine Aufarbeitung der Ereignisse zusammen mit der Polizei an. „Der BVB verurteilt diese Gewalt auf das Schärfste. Wir wünschen den verletzten Fans aus Leipzig auf diesem Wege gute Besserung!", hieß es auf der Homepage der Schwarz-Gelben.

Für RB Leipzig sind die Übergiffe von Dortmunder Fans "nicht tragbar und beschämend für ganz Fußball-Deutschland. Dass Menschen beim Fußball mit Gewalt konfrontiert werden, ist inakzeptabel. Wir erwarten von Herrn Watzke und Herrn Rauball, dass diese von mehreren Tätern verübten Vorfälle – die diese Saison erstmals unsere Fans betrafen – lückenlos im Interesse der gesamten Bundesliga aufgeklärt werden", so eine Mitteilung vom Sonntag.

Das Spitzenspiel hatten am Samstagabend 81.360 Zuschauern im Stadion verfolgt, darunter waren auch 8.500 Fans von RB Leipzig. Dortmund gewann 1:0 (1:0) durch einen Treffer von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang.

