Leipzig. Vor, während und nach der Bundesliga-Partie von RB Leipzig bei Borussia Dortmund am Samstagabend sind Leipziger Fans von Anhängern des Gastgebers angegriffen worden. Wie die Dortmunder Polizei berichtet, seien die Unterstützer aus der Messestadt schon beim Anmarsch mit Steinen und Dosen beworfen worden. Bei der Attacke unweit des alten Dortmunder Stadions „Rote Erde“ seien vier Polizeibeamte und ein Diensthund von BVB-Anhängern verletzt worden, heißt es im Bericht.

Wie ein RB-Fan gegenüber LVZ.de berichtet, sollen während des Spiels Böller in die Menge geworfen und minderjährige und weibliche Leipziger Fans angegriffen worden sein. Der Leipziger spricht von Ketchup, Senf, vollen Dosen und Farbe, die als Wurfgeschosse auf RB-Fans niedergingen.

Ich sag auch #NeinzuRB, aber ihr seid auch keine @BVB-Fans. (Borussen haben angefangen, stand daneben) pic.twitter.com/C9YpubOwRR — ChelseaManning (@AnonRXqueen) February 4, 2017

Im Stadion zeigten einige BVB-Fans herabwürdigende Transparente, in denen laut "Tag24.de" von "Bullen schlachten" oder "Pflastersteine auf die Bullen" die Rede gewesen sein soll, sowie laut "Bild.de" RB-Sportdirektor Ralf Rangnick dazu aufgerufen wurde, Selbstmord zu begehen. Aus dem Fanblock der Schwarz-Gelben versuchten Einige offenbar auch, per Laserpointer ins Spielgeschehen einzugreifen. So kreiste um RB-Kapitän Dominik Kaiser bei einem Freistoß vor der "gelben Wand" erkennbar das Licht von mehreren Laserpointern.

Während der Live-Übertragung des Spiels beim Pay-TV-Sender Sky ist zudem zu sehen, wie eine etwa 30 Zentimeter lange Eisenstange zur Halbzeitpause auf das Feld geworden wurde, die nur knapp einen Mitarbeiter des Fernsehsenders verfehlt habe.

Polizei: "Extreme Aggressivität und Gewaltbereitschaft"

Ähnliche Angaben über aggressive BVB-fans gibt es auch noch bei der Dortmunder Polizei, die von extremer Aggressivität und Gewaltbereitschaft der BVB-Anhängerschaft gegenüber den Gästen spricht. „Diese richtete sich gegen jede als Leipzig-Fan erkennbare Person, egal, ob es sich um kleine Kinder, Frauen oder Familien handelte. Nur durch das sehr konsequente Einschreiten der Polizeibeamtinnen und -beamten unter Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray konnten weitere Straftaten verhindert werden“, so die Beamten aus dem Ruhrgebiet.

Die Beamten nahmen an diesem Abend rings um den Dortmunder "Signal-Iduna-Park" insgesamt 28 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand sowie räuberischen Diebstahls auf. Das Spiel hatten 81.360 Zuschauern im Stadion verfolgt, darunter waren auch 8.500 Fans von RB Leipzig.

