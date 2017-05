Stuttgart.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat am Dienstag insgesamt elf Objekte der Daimler AG in den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachen und Sachsen durchsucht. Es geht um den „Verdacht des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-PKW“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Insgesamt im Einsatz waren demnach 23 Staatsanwälte und rund 230 Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, aller Polizeipräsidien in Baden-Württemberg und der örtlich zuständigen Polizeidienststellen Gesucht wurde nach „beweiserheblichen Unterlagen und Datenträgern“.

Daimler bestätigte die Durchsuchungen. Das Unternehmen kooperiere vollumfänglich mit der Behörde, ließ die Firma mitteilen.

Bereits im März waren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bekanntgeworden. Sie richten sich gegen „bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung bei Diesel Pkw“.

