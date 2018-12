Essen

Der Discounter Aldi Nord wird in diesem Jahr erstmals in seiner mehr als 50-jährigen Geschichte im wichtigen Deutschlandgeschäft rote Zahlen schreiben. Die Umsätze in der Bundesrepublik hätten sich 2018 schlechter entwickelt als erwartet.

Gleichzeitig müsse der Händler hohe Kosten für die vor zweieinhalb Jahren gestartete Modernisierung seine Filialnetzes verkraften, erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag die Entwicklung. Die Gewinne der Auslandstöchter werden nach seinen Angaben allerdings dafür sorgen, dass Aldi Nord als Ganzes auch 2018 nicht in die roten Zahlen rutscht. Zuvor hatten bereits die „ Lebensmittel Zeitung“ und das „Manager Magazin“ darüber berichtet.

Von RND/dpa