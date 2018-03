Aldi eröffnet Filiale auf dem Deichbrand-Festival

Cuxhaven. Am 19. April geht es wieder los: Das Deichbrand-Festival startet auf dem Gelände des Seeflughafens Cuxhaven-Nordholz. Wie immer interessiert die Festival-Fans vorab nur die Line-up. Angekündigt haben sich mit den Toten Hosen und The Killers Hochkaräter der Musikbranche. Sind die Tickets gekauft, dann geht es an die Planung für die Besucher. Einer der wichtigsten Punkte auf der Festival-To-Do-Liste? Der Einkaufsplan. Wie viel Bier darf es sein – und welche Menge an Dosenravioli braucht man für vier Festivaltage? Und was ist, wenn zu wenig eingeplant oder gar etwas vergessen wurde? Dann will Aldi Nord beim Deichbrand-Festival in diesem Jahr Abhilfe schaffen.

Der Discounter wird für die vier Festivaltage eigens eine 2100 Quadratmeter große Filiale auf dem Gelände des Seeflughafens errichten. Nach Angaben von Aldi wird es der „größte Aldi Markt aller Zeiten“. 16 Kassen, 12 Backautomaten und ein für die Kunden begehbares Kühlhaus. Es wird ein Festival-Sortiment angeboten mit über 200 Produkten. Dazu gehören Grillfleisch, Grillkohle, frische Backwaren, Snacks, gekühlte Getränke oder Eiswürfel.

Aldi will junge Menschen an die Marke binden

Für ganz vergessliche Festival-Besucher oder solche, die es darauf anlegen, keine eigene Unterkunft dabei zu haben, hat Aldi vorgesorgt. Mit Zelten, Schlafsäcken, Luftmatratzen und Co. wird auch gleich die passende Campingausstattung angeboten.

„Mit unserem Aldi am Deich möchten wir den Festivalbesuchern ein besonderes Einkaufserlebnis inmitten der pulsierenden Festival-Umgebung bieten. Auch unser Mitarbeiterteam freut sich bereits auf spannende und ereignisreiche Festivaltage“, sagt Kay Rüschoff, Geschäftsführer Marketing bei Aldi Nord.

Das Aldi-Engagement auf dem Deichbrand will der Discounter eines schaffen: Sich bei jungen Leuten etablieren. Man möchte als moderner Nahversorger auftreten und ist Teil einer deutschlandweiten Marketing-Maßnahme.

Von fw/RND