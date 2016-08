Frankfurt/Main. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst weiter vorsichtig.

Nach dem Auf und Ab der vergangenen beiden Tage ging es für den Dax am Morgen zunächst abwärts, binnen der ersten Handelsstunde schaffte es der deutsche Leitindex aber moderat ins Plus mit zuletzt 0,03 Prozent auf 10 654,47 Punkte. Am Vortag war der Dax zurück über die Marke von 10 600 Punkte gesprungen.

Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat am Mittwoch mit plus 0,02 Prozent auf 21 604,54 Zähler nahezu auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte 0,18 Prozent auf 1741,96 Punkte vor. Die Europa-Börsen zogen nach anfänglichem Zögern deutlicher an: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zuletzt um 0,44 Prozent auf 3044,12 Punkte.

Über dem Handel lastet derzeit die Frage, ob die US-Notenbank Fed bereits im September ihren Leitzins weiter anheben wird, oder sich mit der Fortführung der im Dezember 2015 eingeleiteten Zinswende noch etwas Zeit lässt. Großes Interesse gilt daher den im Tagesverlauf anstehenden Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP, dem am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht folgt.

An wichtigem Datenmaterial aus den USA stehen am Mittwochnachmittag unter anderem noch der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago und Daten vom US-Häusermarkt an.

Vor der Veröffentlichung der US-Daten haben die Anleger zudem eine Datenflut aus Europa zu verdauen, wobei vor allem die Verbraucherpreise aus der Eurozone am Markt Beachtung finden.

Im Dax profitierten Commerzbank-Papiere von Fusionsfantasien und setzten sich mit mehr als 4 Prozent Kurszuwachs an die Index-Spitze. Einem Bericht des "Manager Magazin" zufolge soll die krisengeschüttelte Deutsche Bank intern sogar über eine Fusion mit dem Konkurrenten nachgedacht haben. Deutsche-Bank-Chef John Cryan erklärte am Morgen jedoch, nicht nach Partnern im deutschen Markt zu suchen und erteilte etwaigen Fusionsspekulationen damit eine Absage. Die Papiere seines Hauses gehörten mit mehr als zweieinhalb Prozent Kursgewinn gleichwohl ebenfalls zu den größten Dax-Gewinnern.

dpa