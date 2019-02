In den USA beginnt der zweite Prozess gegen die Bayer-Tochter Monsanto wegen dessen Unkrautvernichtungsmittel. Auch diesmal geht es um mögliche Krebsrisiken des umstrittenen Wirkstoffs Glyphosat. Der Prozess hat es in sich: Es ist Massenverfahren, in dem zahlreiche Landwirte, Gärtner und Verbraucher klagen.