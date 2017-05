Berlin. Der private Fernzug-Betreiber Locomore hat am Donnerstag Insolvenz angemeldet. Das sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg der Deutschen Presse-Agentur. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist demnach der Berliner Anwalt Rolf Rattunde.

Technische Probleme und wenig Fahrgäste

Locomore hatte im Dezember seine Verbindung zwischen Berlin und Stuttgart in Betrieb genommen, die Fahrgastzahl blieb jedoch unter den Erwartungen. Zudem gab es technische Probleme in den Zügen.

Nach Angaben von Locomore sollen die Züge am 11. und 12. Mai planmäßig fahren. Nicht klar ist, ob die darauf folgenden Fahrten noch durchgeführt werden. Das unternehmen bittet die Fahrgäste daher, sich zu informieren. Der Online-Ticketverkauf ist vorerst gestoppt.

Die Betreiber hatten per Crowdfunding mehr als 600.000 Euro als Startkapital im Internet gesammelt. Was mit dem Geld nun passiert, bleibt unklar. Locomore suche weiterhin nach Investoren, hieß es in eine Mitteilung, erste Gespräche liefen bereits.

Von RND/dpa