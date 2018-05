Hamburg/Hannover

Der Kaffeeröster Tchibo tut es wieder: Er nimmt ein ungewöhnliches Produkt in sein Sortiment auf. Eines, das so gar nichts mit Kaffee zu tun hat. Nach Hausbooten und kleinen Motorflugzeugen können Kunden nun im Onlineshop Kleinst-Häuser kaufen.

Alles was man braucht auf 10 Quadratmetern

Es ist ein Trend, den es in den USA bereits seit geraumer Zeit gibt. Dort werden sie „tiny houses“ genannt. Und der Name ist tatsächlich Programm. In drei Ausführungen können die Tchibo-Kunden von Dienstag, 15. Mai, bis zum 26. Juni eine Unterkunft zwischen zehn und 16 Quadratmetern wählen. Und das Beste: Der Anhänger, auf dem sich das Häuschen befindet, ist im Preis enthalten. So lassen sie sich wie Wohnwagen überall mit hinnehmen und im Urlaub oder als Rückzugsort für die Arbeit nutzen.

In den USA schätzen die Kunden den minimalistischen Wohnstil. Viele Jahrzehnte sah das anders aus. Für zahlreiche Menschen war das Haus ein wichtiges Statussymbol. Es konnte nicht groß und prächtig genug sein. Doch die persönliche Freiheit und den sehr individuellen Lebensstil, den sie mit den Kleinst-Häusern verwirklichen können, übt auf die Menschen offenbar einen großen Reiz aus.

Ab 40.000 Euro gibt es die Häuser

Die mobilen Domizile gehen ab 40.000 Euro los und können gegen Aufpreise mit weiteren Komforts ausgestattet werden. Standardmäßig verbaut: Küche, Dusche, Couch und Bett. Die kleinste Variante bietet einen Schlafplatz, die teuerste vier Schlafplätze.

Von aj/RND