Washington/Tokio. Wichtige Entscheidungen von Notenbanken haben die Finanzmärkte am Mittwoch in Atem gehalten.

Nach der Entscheidung der japanischen Notenbank, an ihrer Billiggeld-Politik festzuhalten, blickte die Börse auf die Zinsentscheidung der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) am Abend. Die meisten Volkswirte rechnen zwar nicht mit einer Veränderung des Leitzinses, doch der Druck auf Fed-Chefin Janet Yellen ist gewachsen.

Aus dem Offenmarktausschuss - dem Gremium, das die Zinsentscheidung trifft - kommen Stimmen, die eine schrittweise Zinsanhebung fordern. Die Börsen reagierten nach der Entscheidung der Bank of Japan positiv: Sowohl der Nikkei-225-Index in Japan als auch der Dax legten deutlich zu.

Zuletzt hatte Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der Fed vorgeworfen, in den Wahlkampf einzugreifen. Mit ihrer unveränderten Politik des ultrabilligen Geldes versuche Yellen, die Wirtschaft künstlich aufzupumpen und den regierenden Demokraten zu helfen. Davon würde Trumps Gegnerin Hillary Clinton profitieren.

Für die US-Notenbank war bisher die deutlich unter der Zielmarke von zwei Prozent dümpelnde Inflation der Hauptgrund, den Leitzins nicht weiter anzuheben. Derzeit liegt er zwischen 0,25 unter 0,5 Prozent. Auch die Daten vom Arbeitsmarkt, der zweiten großen Leitlinie der Fed, waren zuletzt nicht einheitlich positiv: Zwar ist die Arbeitslosenquote bei unter fünf Prozent stabil und hat sich seit der Finanzkrise 2008 halbiert. Doch sind darin viele relativ schlecht bezahlte Teilzeitjobs versteckt.

Die Bank of Japan (BoJ) hat unterdessen am Mittwoch die Börsen mit einem neuen Rahmenwerk überrascht: Statt ihre massiven Staatsanleihekäufe auszuweiten, setzte sich die Notenbank ein neues langfristiges Zinsziel. So soll der Zins zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa null Prozent gehalten werden. Ihren Strafzins von minus 0,1 Prozent verschärfte sie aber nicht.

Generell soll die Geldmenge weiter um jährlich 80 Billionen Yen (rund 700 Milliarden Euro) steigen, bis das Inflationsziel von zwei Prozent erreicht sei. Die BoJ will aber nicht mehr starr an dieser Marke festhalten, sondern kurzfristig auch flexibel sein. Die Inflationsrate könne den Zielwert künftig auch überschreiten. Damit deutete die Zentralbank an, dass ihre extrem lockere Geldpolitik längere Zeit andauern dürfte.

Mit den Beschlüssen verschafft sich die BoJ mehr Spielraum, um die Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Japan leidet unter schwachem Wachstum und einer gefährlich niedrigen Inflation. Nach der Entscheidung gab der Yen zum Dollar nach. Das hilft japanischen Exporteuren, da ihre Waren auf den Weltmärkten attraktiver werden.

dpa