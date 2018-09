Bremervörde

Am Bahnhof Bremervörde wird am Sonntag ein besonderer Zug erwartet. Dort soll am frühen Nachmittag erstmals ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Zug einfahren. An Bord werden unter anderem Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und der Präsident des Zugherstellers Alstom, Henri Poupart-Lafarge, erwartet. Im Werk Salzgitter produziert das Unternehmen den „Coradia iLint“, bei dem zumindest im direkten Betrieb außer dem Wasserdampf keine Emissionen anfallen.

Von Montag an sollen zwei der Züge Fahrgäste auf der knapp 100 Kilometer langen Strecke zwischen den Städten Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude im regulären Linienverkehr befördern und langfristig den Diesel als Antriebsmittel auf den Schienen ersetzen. Betrieben werden sie von der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser im Auftrag der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). Ab 2021 sollen 14 dieser Züge auf der Strecke unterwegs sein. Das Verkehrsministerium in Hannover fördert die Anschaffung mit rund 81,3 Millionen Euro.

Von RND/dpa