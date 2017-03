Düsseldorf. Die Discounter Aldi und Norma senkten am Mittwoch die Preise für das 250-Gramm-Paket Markenbutter um 10 Cent auf 1,19 Euro. Die Supermarktkette Rewe und der Discounter Penny kündigten an, dem Schritt folgen zu wollen. Das gleiche will der zu Edeka gehörende Discounter Netto tun. Und Lidl? Eine Firmensprecherin erklärte lediglich, das Unternehmen beobachte stets die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt, ließ die Reaktion des Discounters aber offen.

Björn Börgermann vom Milchindustrieverband zeigte sich von der Entwicklung nicht überrascht. Nach dem sehr hohen Preisniveau der vergangen Monate sei dies eine kleine Korrektur. Er verwies darauf, dass der Butterpreis seit dem Juni vergangenen Jahres sehr kräftig gestiegen sei. Im Frühjahr 2016 war Butter noch für 75 Cent verkauft worden.

Von dpa/RND