Hannover

Es war ein schleichender Niedergang der Cebit. Immer wieder hat man durch neue Konzepte versucht, den Untergang der IT-Messe zu verhindern. Zuletzt hat man sogar den Messetermin vom Frühjahr in den Sommer gelegt in der Hoffnung, so das Breitenpublikum wieder anzusprechen. Eine Wende konnte man allerdings nicht herbeiführen. Jetzt das Aus der Cebit. Zahlen belegen, dass der Interessenrückgang schon seit Jahren deutlich zu erkennen war.

Allein die Zahl der Aussteller ist seit 2004 um die Hälfte gesunken:

Noch deutlicher wird der Interessensverfall mit Blick auf die Besucherzahlen. Kamen 2004 und 2008 noch an die halbe Millionen Menschen auf Hannovers Messegeländer, um die Cebit zu besuchen, waren es im vergangenen Jahr keine 150.000 mehr:

Bezeichnend ist auch der Blick auf die Google-Abfragen zum Stichwort „ Cebit“. Wenn eine Digitalmesse kaum noch Suchinteresse bei der größten Suchmaschine der Welt generiert, scheint der Untergang eine logische Konsequenz:

Von fw/RND