Christbaumpreise bleiben stabil

Harburg. Für ihre Christbäume müssen die deutschen Verbraucher dieses Jahr wohl nicht tiefer in die Tasche greifen. Die Baumpreise blieben in etwa wie im Vorjahr, sagte der Vorsitzende des Verbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger, Bernd Oelkers, der „Passauer Neuen Presse“ (Sonnabend). Oelkers baut Weihnachtsbäume auf seinem Hof im niedersächsischen Wenzenburg in Kreis Harburg an.

Der beliebteste Christbaum der Deutschen, die Nordmanntanne, werde dieses Jahr zwischen 19 und 24 Euro pro Meter kosten, bei der Blaufichte seien es 10 bis 16 Euro pro Meter. Deutlich günstiger zu haben seien Bäume niedrigerer Qualität für Terrasse oder Balkon, die teils kein so dichtes Nadelkleid haben, sagte Oelkers. Der Verband rechne mit einem Absatz von 26 bis 27 Millionen Christbäumen in diesem Jahr. „Der Importanteil geht zurück“, sagte er. Dieses Jahr werde er bei zehn Prozent liegen, vor zehn Jahren waren es noch gut 25 Prozent.

Von RND/epd