Wirtschaft Datenschutzgrundverordnung - DIHK-Chef Schweitzer fordert Verzicht auf Bußgelder Als Reaktion auf die Zunahme von Datenskandalen tritt am 25. Mai die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Die Umsetzung der strengen Datenschutzregeln könnte laut DIHK-Chef Eric Schweitzer allerdings kleine und mittlere Unternehmen überfordern. Deshalb plädiert er für weniger Strenge in der Umsetzung.

Berlin, ZDF, Polit-Talk Maybrit Illner Thema: Deutschland hilft. Doch wer hilft uns helfen? Foto: Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Berlin ZDF Polit Talk Maybrit Illner Theme Germany helps but Who helps us help Photo Eric Schweitzer President the German Industry and Chamber of Commerce day DIHK Quelle: imago/Metodi Popow