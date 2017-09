Das ist der Testsieger unter den Anti-Schuppen-Shampoos

Berlin. Wer mit Kopfschuppen zu kämpfen hat, muss in die Lösung nicht viel Geld investieren. Im Test der Stiftung Warentest schnitt das Discounter-Shampoo „Cien Anti-Schuppen Shampoo für normales und trockenes Haar“ von Lidl am besten und als einziges mit der Note „sehr gut“ ab. Von den anderen zehn getesteten Anti-Schuppen-Shampoos hob es sich vor allem durch die Pflegewirkung ab - also durch leichte Kämmbarkeit und Glanz nach dem Waschen. Gegen Schuppen wirkten alle getesteten Produkte.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten das „Anti-Schuppen Pflegeshampoo Power“ von Nivea Men und „Biocura Hair Care Shampoo Anti-Schuppen Lemongras“ von Aldi Nord. Sie erhielten jeweils ein „Gut“. Das Biocura-Shampoo hat laut Hersteller die gleiche Rezeptur wie das entsprechende Produkt in den Regalen von Aldi Süd. Dort heißt es „Kür Haircare Shampoo Anti-Schuppen Lemongras-Extrakt“.

Experten testen auch Markenprodukte

Anti-Schuppen-Shampoos müssen den Testern zufolge gut einmassiert werden. Außerdem sollten sie einen Moment einwirken. Das Wasser darf nicht zu heiß sein, damit die Kopfhaut nicht zusätzlich gereizt wird. Haarkuren gibt man besser nur in die Spitzen. Auf der Kopfhaut können sie die Wirkstoffe des Shampoos wieder entfernen. Über 200 Testpersonen haben sich für den aktuellen Test vier Wochen lang die Haare mit den entsprechenden Produkten gewaschen – und mehrfach von einer Expertin das Ergebnis kotrollieren lassen.

Wer Schuppen nachhaltig loswerden will, braucht zudem etwas Geduld. Findet der Betroffene nach einiger Zeit deutlich weniger Schuppen, genüge es aber, ein spezielles Anti-Schuppen-Shampoo nur noch zwei Mal wöchentlich zu benutzen. Neben den Produkten von Aldi und Lidl wurden unter anderem auch Shampoos von Alpecin, Head&Shoulders sowie Rossmann und dm getestet.

Von RND/dpa/are