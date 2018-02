Das sind die Smartphone-Neuheiten

Barcelona. Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona gibt es die Zukunft zu sehen – und zwar die Nahe, nicht die Ferne. Welche Smartphonemodelle die großen Technologiefirmen in diesem Jahr auf den Markt bringen werden, zeigen sie vorab dort. Und das mit großen Shows, die an Licht- und Soundtechnik nichts zu wünschen übrig lassen.

Bei den neuesten Modellen geht es aber nicht nur um das beste Display und die schärfsten Bilder – man kann auch mit Rückwärtsgewandtem punkten, wie Nokia zeigt. Ein Überblick in Bildern:

So groß wie eine Banane ist das Retro-Nokia 8110. Viele werden sich an die Slider-Handys noch von früher erinnern. Aber keine Sorge – es gibt auch technische Errungenschaften auf dem Mobile World Congress. Ein Überblick in Bildern. Zur Bildergalerie

Von ang/RND