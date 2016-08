Frankfurt/Main. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen hat am deutschen Aktienmarkt die Zurückhaltung überwogen. Der Dax pendelte sich knapp unter dem gestrigen Schlusskurs ein: Am Nachmttag notierte er 0,18 Prozent tiefer bei 10 510,48 Punkten.

Auf Wochensicht droht dem deutschen Leitindex damit ein moderates Minus. Anleger erhoffen sich von der Präsidentin der US-Notenbank Fed Hinweise darauf, wann es zur nächsten Zinserhöhung kommt. Höhere Zinsen machen festverzinsliche Anlagen wie Anleihen wieder attraktiver gegenüber Aktien.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 0,13 Prozent auf 21 451,64 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,28 Prozent auf 1713,02 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,04 Prozent auf 2986,51 Punkte.

Im Dax setzten sich die jüngst schwächelnden Vorzugsaktien von Volkswagen mit plus 2,28 Prozent an die Spitze. Der mit US-Klägern ausgehandelter Milliarden-Vergleich in der Abgasaffäre trifft bei den geschädigten Kunden auf breite Zustimmung. Zudem stützte eine positive Studie der UBS.

Die Aktien des Autozulieferers Leoni büßten am MDax-Ende 5,43 Prozent ein, nachdem die Deutsche Bank sie abgestuft hatte und nun zum Verkauf rät. Die jüngste Erholungsrally sei übertrieben gewesen, begründete Analyst Christoph Lashawi seine Neubewertung der Aktie. Im SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen verloren die Papiere des Konkurrenten ElringKlinger 1,99 Prozent. Hier belastete eine gestrichene Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe.

Derweil kamen Stada Aktien trotz des intern tobenden Machtkampfes mit minus 0,11 Prozent kaum von der Stelle. Auf der Hauptversammlung des Pharmakonzerns griff der Großaktionär Active Ownership Capital den Aufsichtsratschef und seinen Stellvertreter frontal an. Die Beteiligungsgesellschaft wirft dem Unternehmen vor, Wachstumschancen verschlafen zu haben.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,22 Prozent am Vortag auf minus 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 144,19 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,07 Prozent auf 167,48 Zähler. Der Euro stieg auf 1,1308 US-Dollar. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1290 (Mittwoch: 1,1268) US-Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8857 (0,8875) Euro.

