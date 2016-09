Frankfurt/Main. Einen Tag vor den wichtigen Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter optimistisch. Gestützt auch durch das Index-Schwergewicht Bayer hielt sich der Dax bis zum Mittag klar in der Gewinnzone. Mit einem Plus von 0,52 Prozent auf 10 427,65 Punkte knüpfte der deutsche Leitindex am Dienstag damit an seinen zuversichtlichen Wochenstart an.

Konsens am Markt ist, dass die US-Notenbank Fed zur September-Sitzung von einer Zinserhöhung absehen dürfte. Rätselraten herrscht hingegen, ob die Bank of Japan ihre Geldpolitik sogar noch weiter lockern könnte. Das Geld der Notenbanken treibt seit Jahren die Märkte. Seit Wochen befinden sich die Anleger nun aber im Widerspruch von Zinsangst und Optimismus. Dies hatte den Dax zuletzt deutlich unter sein Jahreshoch von Mitte August gedrückt.

dpa