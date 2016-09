Frankfurt/Main. Einen Tag vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA und Japan zeigen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter optimistisch. Nach dem positiven Wochenauftakt kletterte der Dax auch am Dienstag nach oben.

Am Nachmittag lag der Leitindex 0,74 Prozent im Plus bei 10 451,08 Punkten. In der Woche zuvor waren die Börsianer noch deutlich skeptischer gewesen.

Die meisten Anleger sind mittlerweile der Auffassung, dass die US-Notenbank Fed zur September-Sitzung von einer Zinserhöhung absehen wird. Rätselraten herrscht hingegen, ob die Bank of Japan ihre Geldpolitik weiter lockern könnte. Das Geld der Notenbanken treibt seit Jahren die Märkte - entsprechend empfindlich reagieren Anleger auf Signale aus den USA und auch aus Japan.

Auch im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen herrschte am Dienstag Optimismus vor. Bis zum Nachmittag stieg der Index um 0,69 Prozent auf 21 339,69 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um etwas verhaltenere 0,20 Prozent auf 1777,65 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,49 Prozent auf 2982,89 Punkte.

"Allein die Hoffnung, dass die Geldschleusen in näherer Zukunft noch einmal ein Stück weiter geöffnet werden, lässt den Markt sich auf recht hohem Niveau stabilisieren", erklärte Marktbeobachter Jens Klatt. Mittelfristig rechne er jedoch mit einem Rückschlag.

Zu den Favoriten im Dax zählte das Papier von Bayer mit einem Aufschlag von mehr als anderthalb Prozent. Der Pharma- und Chemiekonzern versprühte auf einer Investorenkonferenz vor allem im wichtigen Pharmageschäft Optimismus. Damit zerstreute er einen Teil der Sorgen, dass sich die Leverkusener mit dem angepeilten Zukauf des US-Saatgutherstellers Monsanto überheben könnten.

Ganz vorne im Dax lagen jedoch die Papiere von Adidas mit einem Kursplus von knapp 2 Prozent. Der Sportartikelhersteller ist angesichts seines geschäftlichen Erfolgs seit dieser Woche Mitglied im europäischen Vorzeigeindex Eurostoxx 50.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,13 Prozent am Vortag auf minus 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 143,72 Punkte. Der Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,26 Prozent auf 164,15 Punkte zu. Der Euro erholte sich etwas auf 1,1178 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1165 (Freitag: 1,1226) US-Dollar festgesetzt.

dpa