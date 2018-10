Wirtschaft Nach Brand - Deutsche Bahn überprüft alle Züge der Baureihe ICE 3 Gut eine Woche nach dem Brand eines ICE-3-Zuges ist die Ursache noch immer unklar. Während der Zugverkehr auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt wieder läuft, hat die Deutsche Bahn einen Sondercheck der betroffenen Baureihe angekündigt.

Ein Wagen eines ICE ist am Freitagmorgen in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz in Brand geraten. Quelle: Ute Lange/dpa