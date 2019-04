Wolfsburg

Im Oktober 2019 soll es eine Weltpremiere in Wolfsburg geben: Statt auf der IAA, die im September in Frankfurt läuft, will Volkswagen das neueste Golf-Modell ein paar Wochen später am Konzern-Hauptsitz präsentieren. Die achte Generation des Kompaktwagens will VW in der neuen Veranstaltungshalle „Hafen 1“ in der Autostadt vorstellen.

Erste Erlkönig-Fotos sind bereits im Umlauf und zeigen: Der Golf VIII bleibt der Linie grundsätzlich treu, wirkt allerdings durch die etwas niedrigere Karosserie ein wenig jünger als der Golf VII und zeigt im Bereich der Motorhaube klare Kante. Das soll den Luftwiderstandswert verbessern – also nicht nur gut aussehen, sondern auch den Kraftstoff-Verbrauch senken.

Onlineshopping an Bord

Vor allem aber hat der Golf VIII ganz besondere innere Werte: Die digitale Welt zieht endgültig ein, statt vielen Schaltern gibt’s im Cockpit große Touchscreens und mit Ampeln oder anderen Fahrzeugen kann das Auto künftig selbst kommunizieren – per Datenautobahn. Car2X-Safety und Travel Assist heißen die Zauberworte der digitalen, vernetzten Golf-Zukunft. Damit fährt er zwar noch nicht ganz von selbst, ist aber über WLAN pausenlos online und kann auf Wunsch sogar per Handy statt mit einem klassischen Schlüssel geöffnet und gestartet werden.

Zuletzt hatte es Berichte über massive Probleme mit Software und Elektronik beim neuen Golf gegeben. Laut Volkswagen ist die Entwicklung aber im Zeitplan.

Sogar online im VW-Shop einkaufen könnte der Beifahrer dank der Technik vom Auto aus, und streamen. Allerdings gibt’s nicht alle mobilen Daten frei Haus: Ähnlich wie beim Handy müssen Kunden für Material, das nicht direkt mit dem Wagen zu tun hat – Filme oder Musik zum Beispiel – einen zweiten Zugang nutzen und für das Datenvolumen selbst zahlen beziehungsweise einen Extra-Vertrag mit einem Anbieter abschließen.

Preis für Golf 8 noch nicht bekannt

Informationen über Preise gibt es noch nicht – weder was die mobilen Daten angeht noch in Bezug auf das Fahrzeugmodell an sich. Im vor fünf Jahren gebauten Gebäude der elektronischen Entwicklung im Bereich der FE machen Experten das digitale System zurzeit noch endgültig fit für die Markteinführung Ende 2019. Die Produktion soll im dritten Quartal starten – vermutlich nach dem Werksurlaub (15. Juli bis 2. August). Vorserien werden aber bereits gebaut und die Erprobungsflotten sind unterwegs – deshalb tauchen wohl seit März auch immer mehr Erlkönigfotos auf.

Einer der Erlkönige. Quelle: Volkswagen

2019 sollen der TSI (Ottomotor, 1,5 Liter), TDI (Diesel, 2 Liter) und MHEV (Hybrid, 1,5 Liter) auf den Markt kommen, 2020 dann die leistungsstärkeren Antriebs-Modelle GTI, GTD und GTE sowie TSI (Ottomotor) und PHV (Hybrid) sowie die sportliche R-Line-Variante.

Kein reiner Elektro-Golf

Ein reiner Elektro-Golf steht nicht auf der Liste. E-Mobilität will Volkswagen künftig im Rahmen der ID-Familie mit mehreren Modellen realisieren, die auf dem modularen Elektronikbaukasten (MEB) basieren. Der ID Neo, das erste Fahrzeug der Reihe, soll auf der IAA im September in Frankfurt vorgestellt werden. Er wird in Zwickau gebaut und ist das elektrische Golf-Gegenstück in der Kompaktklasse.

Von RND/ Andrea Müller-Kudelka