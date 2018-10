Leipzig

Fahrer von Brennstoffzellenautos können künftig auch in Leipzig auftanken: Am Montag wurde am Autohof Poststraße (A14-Abfahrt Leipzig-Nord) die erste Wasserstofftankstelle der Region in Betrieb gekommen. Wie der Tankstellenbetreiber Total mitteilt, werde damit eine weitere Lücke im H2-Netz entlang der deutschen Autobahn geschlossen.

Die Wasserstoffanlage soll die Betankung von etwa 40 Fahrzeugen pro Tag ermöglichen. Bauherr und Betreiber ist das Joint Venture H2 Mobility, in dem sich die Unternehmen Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und Total zusammengeschlossen haben. Bis Ende 2019 wollen diese Unternehmen 100 Wasserstofftankstationen in Deutschland an den Start bringen.

„Umweltfreundliche Elektromobilität mit Wasserstoff verursacht weder lokale Schadstoffe noch CO 2 -Emissionen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Total. „So können Brennstoffzellenfahrzeuge in unter fünf Minuten mit Energie für bis zu 800 Kilometer Reichweite betankt werden.“ Weitere Tankstellen in der Region seien bereits in Bau und Planung, unter anderem in Magdeburg, Erfurt, Neuruppin und Halle.

Bisher bieten nur Honda, Toyota und Hyundai Autos mit Wasserstofftechnik an. Deutsche Autobauer haben in der Vergangenheit zwar bereits in die Technik investiert, bis jetzt jedoch kein Modell auf den Markt gebracht. In den Fahrzeugen kommen Brennstoffzellen zum Einsatz, in denen mittels eines chemischen Prozesses aus Wasserstoff Strom gewonnen wird. Dieser dient dem Antrieb des Fahrzeugs, während als Restprodukt Wasser zurückbleibt.

Die Onlinekarte auf https://h2.live/ bietet eine Übersicht aller Wasserstofftankstellen in Deutschland.

von CN