Die erste betriebswirtschaftliche Hochschule Deutschlands hat die Feiern zu ihrem 120. Jubiläum mit einem Empfang im Westin-Hotel begonnen. Auch ehemalige Rektoren waren dabei – etwa der heutige NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Am Dienstag geht es mit einem Festakt in der Kongreßhalle am Zoo weiter.