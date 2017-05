Köln. Buffett halte über seine Firma General Reinsurance nun gut drei Prozent an Lanxess, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Unternehmens. Daraufhin stieg die Aktie bis zum Mittag deutlich um mehr als vier Prozent. Lanxess rechnet 2017 mit einem Rekordergebnis und hatte für 2016 die Dividende um 17 Prozent auf 70 Cent erhöht. Das im MDax notierte Unternehmen beschäftigt über 19.000 Menschen. Größter Einzellaktionär bei Lanxess ist derzeit die Fondsgesellschaft Blackrock mit rund 5,6% gefolgt vom norwegischen Staatsfonds Norges Bank Investment Management mit 4,9%, heißt es bei „Finanzen und Wirtschaft“.

Buffet, der ob seiner außergewöhnlichen Erfolge an Börsen weltweit den Spitznamen „Das Orakel von Omaha“ trägt, ist seit über 50 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway, zu der auch die Firma General Reinsurance gehört. Das Unternehmen hat einen Marktwert von knapp 409 Milliarden Dollar. Investiert wird unter anderem in die Versicherungs-, Energie-, Bahn-, Nahrungsmittel-, Bekleidungs- und Immobilienbranche.

Von fw/RND/dpa