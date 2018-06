Hameln

Wegen möglicher Gesundheitsrisiken hat die Firma XOX Gebäck mehrere Popcorn-Artikel zurückgerufen. Ein Verzehr kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit und Müdigkeit führen, wie das Unternehmen aus dem niedersächsischen Hameln hat am Freitag mitteilte.

Nach Angaben des Verbraucherschutz-Portals „lebensmittelwarnung.de“ des Bundes und der Länder werden die sieben zurückgerufen Produkte unter anderem in Rewe-Filialen bundesweit verkauft - außer in Mecklenburg-Vorpommern.

In dem Produkten ist dem Unternehmen zufolge eine erhöhte Menge an Tropanalkaloiden festgestellt worden. Das sind natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, die vor allem in Nachtschattengewächsen vorkommen, zum Beispiel im Bilsenkraut, dem Stechapfel und der Tollkirsche.

Von dem Rückruf betroffen sind folgende Produkte:

– XOX Popcorn Toffee Erdbeer 125g (EAN: 4031446425153) MHD: 27.01.2019 und und 28.01.2019

– White Bites Popcorn süß 120g (EAN: 4031446770055) MHD: 27.12.2018 MHD: 28.12.2018, 09.01.2019 10.01.2019 und 11.01.2019

– XOX Party Popcorn süß-salzig WM 275g (EAN: 4031446425139) MHD: 23.12.2018

-XOX Party XXL Popcorn Karamell 500g (EAN: 4031446425016) MHD: 19.12.2018, 20.12.2018, 14.01.2019, 15.01.2019 und 16.01.2019

– Mike Mitchell Popcorn süß 200g (EAN: 24212588) MHD: 11.12.2018, 18.12.2018, 19.12.2018, 14.01.2019, 15.01.2019 und 16.01.2019

– Eddy’s Popcorn süß 200g (EAN: 4260445241086) MHD: 31.12.2018 und 01.01.2019

– Rewe Beste Wahl Popcorn süß 150g (EAN: 4388844236516) MHD: 16.12.2018, 17.12.2018, 18.12.2018, 07.01.2019, 08.01.2019, 09.01.2019 und 30.01.2019

Von RND/dpa