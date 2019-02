Bremerhaven

Die Elsflether Werft, in der die „ Gorch Fock“ liegt, ist offenbar zahlungsunfähig. Das meldete die ARD in der Nacht zu Mittwoch. Die Geschäftsführung der Elsflether Werft will demnach an diesem Mittwoch bei Gericht Insolvenz anmelden. Laut ARD-Hauptstadtstudio habe die Werft Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe.

So hätten mehrere Unterauftragnehmer seit mehreren Monaten kein Geld erhalten. Wie es nach einer möglichen Insolvenz weiter geht, ist offen. Eine Insolvenz bedeutet nicht, dass das Unternehmen aufgelöst werden muss. Möglich wäre auch, dass Unternehmensleitung und Gläubiger sich verständigen und der Geschäftsbetrieb weitergeht.

Kosten für „ Gorch Fock “ sind explodiert

Die Kosten für die Sanierung des Dreimast-Seglers sind viel höher als ursprünglich veranschlagt. Ursprünglich waren zehn Millionen Euro vorgesehen, dann wurde auf 75 Millionen Euro erhöht, inzwischen ist der Kostenansatz auf bis zu 135 Millionen Euro gestiegen. Bis zum 2. Januar 2019 waren bereits rund 69 Millionen Euro ausgegeben worden.

Planungsfehler der Marine, Kritik des Rechnungshofs, ein Korruptionsverdacht und die Absetzung der Werftleitung machen die Sanierung zu einem Problem für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU).

Fünf Werften hatten sich um Auftrag beworben

Um den Auftrag hatten sich fünf deutsche Werften beworben, die alle für die Sanierung des Großseglers geeignet sind.

Einer Auflistung der Bundesregierung nach unterhalten auch andere Nato-Länder wie Italien, Rumänien, Polen, die USA, Dänemark und Norwegen Segelschulschiffe – teils im Rahmen der Handelsmarine. Andererseits setzen Seefahrernationen wie Großbritannien oder die Niederlande nicht auf eine Segelausbildung ihrer Marinekadetten.

